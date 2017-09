Faleceu na madrugada de hoje (28/09) o contabilista, professor, desportista e líder comunitário Valdir Ramos Flor de Barcelos. Ele estava internado no Hospital da PUC, em Porto Alegre e o corpo está sendo velado na Capela Catelli.

O enterro deverá ocorrer amanhã, sexta-feira, em Santo Antônio, em horário a ser ainda anunciado. Valdir foi professor da extinta Escola Barão do Cahy e grande entusiasta do Esporte, especialmente do América.