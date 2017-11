Morre segunda vítima de acidente na freeway em 07 de outubro

Morreu na noite de ontem (01/11) a segunda vítima do grave acidente ocorrido na freeway na madrugada de sete de outubro deste ano. Josenildo Ramos estava hospitalizado em estado grave em Porto Alegre. Segundo a informação de Alan Barcelos, que sempre procurou informar a respeito do estado de Josenildo, o velório será na Capela Catelli hoje, dois de novembro. Não há ainda informações sobre o horário e o local do seu sepultamento. No acidente naquela data, morreu na hora Cassiano Silveira e duas jovens que estavam no veículo ficaram feridas mas estão fora de perigo.