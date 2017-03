Morre pai do presidente da ACISAP

Faleceu na quinta-feira (16/03) aos 76 anos, o sr. Alfredo Pereira Machado, pai do empresário e presidente eleito da ACISAP Paulo Machado. Ele era casado há 53 anos com Marieta dos Santos Machado e como dizem os filhos, constituiu uma linda família, tendo os filhos Paulo Machado, Marcia, Maira, Adriana, Jaqueline e Rodrigo. Ele foi agricultor, proprietário de pedreira na Aldeia Velha, Músico onde compunha a dupla sertaneja com seu Irmão Dario, que cantavam a música sertaneja de raiz.

“Seu Alfredo foi um grande exemplo de homem honrado, íntegro, meu primeiro professor de música, ele me ensinou a fazer as primeiras Notas Musicais, os primeiros solos, as primeiras notas na viola caipira. A minha veia sertaneja e segunda Voz, foi por influência dele que sempre foi grande incentivador da música, e hoje tem os netos seguindo o mesmo caminho da música”, afirma Paulinho.