Morre o sargento PM Teodolino

Morreu hoje (07/02) às 18 horas em Porto Alegre onde estava residindo, o sargento da reserva da Brigada Militar, Teodolino Batista Lima. Segundo familiares, ele fazia habitualmente revisões médicas porque tinha problemas cardíacos. Hoje ele estava levando seu carro na Vila Nova, em Porto Alegre, para uma revisão, tendo sido acometido provavelmente de um infarto fulminante enquanto aguardava a abertura do sinal em um semáforo. Como demorasse em dar partida ao veículo, populares chegaram até ele, constatando que ele estava morto, sendo acionada a Brigada Militar, o Samu e a Polícia Civil. Teodolino não chegou a colidir em nenhum veiculo. O corpo ainda está na capital gaúcha, devendo ser velado na Capela Municipal sendo o sepultamento programado para amanhã, às 18 horas no cemitério local. Teodolino tem outros dois irmãos, um dos quais é o sargento Vanildo, o popular Veterano, que trabalha no Fórum. Outro irmão, de nome Renato, também já foi militar.