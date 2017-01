Morre Nilson Cardoso Ramos

Faleceu no começo da noite de hoje (22/09) aos 81 anos de idade, o ex-vereador e ex-vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Nilson Cardoso Ramos. De acordo com informações de um familiar, ele estava internado há 23 dias no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, tendo sido submetido a três cirurgias no intestino, mas não resistiu, falecendo às 19 horas de hoje. O corpo será transladado para Santo Antônio da Patrulha, onde será velado na Igreja Adventista da sede, devendo o sepultamento ocorrer amanhã, em horário e local a serem ainda anunciados. Nilson foi vice-prefeito na primeira administração do ex-prefeito Ferúlio Tedesco Neto, era viúvo desde 19 de julho de 1975 e deixa duas filhas e duas netas.