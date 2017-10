Morre Milton Braga

Faleceu no começo da noite de hoje (17/10) na Santa Casa/Hospital Santo Antônio vitimado por uma parada cardíaca, o empresário Osvaldo Milton Braga. Diretor do Clube Cardoso Marques, Milton era atuante líder comunitário ao lado da esposa Margô, inclusive como um dos mais antigos rotarianos. Ele sempre foi visto à frente de iniciativas daquele clube e de outras atividades locais.

Milton Braga tinha 68 anos e completaria 69 no dia cinco de novembro. O velório será no CTG Cel. Chico Borges a partir da uma hora da madrugada desta quarta-feira (18/10). Uma de suas últimas atividades sociais ao lado da esposa, foi no Sarau de Prendas daquele Centro de Tradições, onde trabalhou incansavelmente na preparação do grande evento tradicionalista.

Também no começo desta noite faleceu a senhora Cândida Gomes de Souza que estava com 99 anos e era conhecida como Dona Nota. Maiores informações ainda no decorrer das próximas horas, tão logo nos cheguem mais detalhes a respeito.

Por outro lado, na tarde de hoje foi sepultado Jair Lino Cardoso, o Maziquinho, outra grande perda comunitária. Maziquinho foi velado na igreja matriz onde foi concelebrada missa de corpo presente pelos Padres Gilberto Fraga, recém ordenado Sacerdote e Edgar Pereira da Silva. Uma comovente homenagem foi prestada pelos caminhoneiros, tendo à frente seu presidente Jair Beloli. Maziquinho foi o grande incentivador para o surgimento da Associação dos Caminhoneiros de Santo Antônio da Patrulha.