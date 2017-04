Morreu há pouco no Hospital Santo Antônio, João Rocha, o popular João do Correio. Ele fora internado ontem, aparentemente com problemas estomacais, mas que se agravaram com o passar das horas. João era figura bastante conhecida na comunidade, sendo representante por muitos anos do Correio do Povo. Ele residia na Avenida Borges de Medeiros, na Cidade Alta.

Nada ainda está definido quanto ao local de seu velório, nem onde será sepultado.