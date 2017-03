Morre irmã do vice-prefeito

Faleceu esta semana em Porto Alegre na Santa Casa, onde estava internada, a senhora Irma da Luz Ibañez.

Ela era irmã do vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz. Conforme informações da família, ela sofreu um queda no banheiro, sendo levada com urgência ao hospital onde veio a falecer. Dona Irma tinha 70 anos de idade, sendo seu corpo velado em Santo Antônio e o sepultamento ocorrido em Osório.