Morre Donato da Farmácia

Morreu no Hospital Santo Antônio para onde fora levado com urgência à noite passada, o empresário Luiz Donato Ferreira Ramos. O corpo será velado na Capela Catelli e o sepultamento acontecerá hoje (29/04) às 17 horas, no cemitério municipal. Além do ramo farmacêutico, ele era um grande entusiasta do Motociclismo, ao lado de seu filho Igor. Nossas condolências à família do conhecido Donato da Farmácia.