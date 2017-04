Morre dona Ivone Selistre

Faleceu nesse domingo, 02, em sua residência na Av. Borges de Medeiros, n°. 378, aos 91 anos, de causas naturais, Maria Ivone Selistre. Como disse o filho Antônio Selistre: “partiu nossa poeta, de forma serena para iluminar outro plano existencial.”

Dona Ivone nasceu em 26 de julho de 1925, e desde tenra idade passou a habitar o “casarão” da Borges, onde escreveu sua História. Casou-se em 15 de outubro de 1949, com Dillon Selistre, tendo quatros filhos, e posteriormente chegando 12 netos e 16 bisnetos (mais um em breve). Dona Ivone sempre foi uma mulher de vanguarda, sendo a primeira funcionária mulher da Prefeitura Municipal, e após, Coordenadora de Ensino (cargo hoje equivalente a Secretária de Educação), sendo até hoje lembrada com muito carinho pelas professoras municipais. Na sociedade, com seu esposo, por muitos anos ministraram Cursos de Noivos (preparação para o matrimônio) com palestras muito concorridas, participaram ativamente do MFC (Movimento Familiar Cristão), Cursilho de Cristandade, membros da Paróquia de Santo Antônio, foi catequista, exercendo sua fé cristã no catolicismo. Foram fundadores do Rotary Club na cidade, membros do Lions e do Clube Patrulhense. Criou raízes com o colégio Santa Teresinha, onde foi professora e orientadora, exigindo que toda a sua descendência mantivesse os mesmos vínculos.

Já com idade avançada, alimentada por sua paixão pela literatura, fundou com amigos o Grêmio Literário Patrulhense, participando com seus poemas em diversas antologias, e publicando algumas obras individuais. Foi premiada em diversos concursos, onde diplomas e troféus espalham-se pelos espaços de sua casa.

Algumas de suas poesias acabaram transformadas em músicas e participaram do palco da moenda, estimulada sempre pelos seus jovens parceiros e amigos André Salazar e Nilton Junior.

Como mãe é retratada pelos seus com muito carinho: “pelo seu jeito singular de amar, uma verdadeira imagem de vó, onde acolhia todos àqueles que frequentavam o “casarão” com muita atenção, o que resultou nas inúmeras manifestações de afetos em sua despedida.”

“Quem conhece o recanto que criou na sua amada Avenida Borges de Medeiros, um verdadeiro mundo encantado, de amor, carinho, respeito e muita felicidade, é testemunha da Grande Poetisa e Mulher, que pelo seu exemplo, deixa um legado incontestável”, Lembra Toninho Selistre.

Segundo seus filhos: “a força e o exemplo desta mulher, obriga a engolir as lágrimas e imitá-la para que as gerações futuras possam também conhecer a felicidade e sua vida lhe tornará sempre presente: Imortal.”