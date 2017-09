Morre diretor do Jornal Rota do Mar, de Osório, irmão de Moacir Menezes

Faleceu no começo da manhã de hoje, sábado (30/09), o empresário da Comunicação Eridson Oliveira Menezes. Com 47 anos de idade, Dídio, como era mais conhecido, era irmão do diretor da Folha Patrulhense Moacir Menezes. O corpo vai ser velado a partir das 18 horas de hoje, sábado, na Capela Catelli e o sepultamento ocorrerá amanhã, domingo, às oito horas, no cemitério desta cidade. Dídio residia há mais de 20 anos em Osório, onde era o diretor do Jornal Rota do Mar.