Morre Advogado Alcione Camargo

Morreu em Porto Alegre onde estava hospitalizado o Advogado Alcione Camargo. Profissional bastante relacionado na comunidade, Alcione tinha 57 anos de idade deixando o filho, o dentista Jeronymo Maciel Camargo. Alcione havia se sentido mal no Carnaval mas não pretendia ir ao médico. Na segunda feira (06/03) a situação se agravou e ele foi levado à Porto Alegre, onde foi diagnosticado problema na veia ahorta. Ficou em observação no Hospital São Francisco, da Santa Casa. Na terça-feira foi levado para a UTI e na quarta-feira desta semana foi submetido a uma cirurgia muito delicada, mas segundo a família, tendo sido exitosa. No entanto, ontem, quinta-feira, em meio à tarde, foi constatado rompimento da veia que irriga o fígado, provocando uma trombose e seu quadro se tornou irreversível, falecendo hoje às sete horas da manhã. As córneas, por desejo seu, serão doadas. O corpo ainda não chegou a Santo Antônio, mas deverá ser velado a partir das 13 horas na Capela Bom Jesus, sendo que, também atendendo seu desejo, o corpo será cremado ainda hoje, às 20 horas e em Porto Alegre e as cinzas jogadas no mar.