Milhares sobem ao Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas

Milhares de peregrinos começam a se deslocar entre hoje e domingo, ao Alto Caraá, na já tradicional Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas, que chega à sua 124ª edição. A peregrinação sempre registra um significativo número de fiéis, devotos de Nossa Senhora das Lágrimas, uma tradição que vem desde a Idade Média.

O Santuário da Madonna Delle Lacrime (Senhora das Lágrimas), foi construído por imigrantes italianos, vindos da Lombardia, na Região do Vêneto. O interior do templo, transformado em Santuário pelo Cardeal dom Vicente Scherer, foi restaurado e depois pintado pelos italianos, Hô Monteiro e Mombardini, com uma réplica da Itália, cuja origem remonta o início do século XV, tendo origem na cidade italiana de Treviglio que estava para ser invadida, mas cuja ação foi suspensa, depois que o comandante dos invasores viu a imagem verter lágrimas. A cada ano, aumenta a frequência na romaria que acontece há mais de um século.

MISSAS

No dia 25, sábado, serão celebradas missas às 09:00, 10:30, 15:00, 17:00, 19:00, 20h30min e 22 horas.

No domingo (26/02), missas às 08:00, 10:00, 12:00 e 15:00 horas, esta última, celebrada pelo bispo diocesano Dom Jaime Kohl, seguida de procissão.

No dia 28, data consagrada à padroeira, missas às 08:00, 10:00, 15:00 e 17:00 horas.

TRANSPORTE

A Sudeste fará transporte até o Santuário com ponto de partida nas paradas da Ki Sapato, Várzea e rodoviária da Cidade Alta.

Sexta-feira 24/02/17:

De SAP: às 11:30 – 16:30 – 19:00 – 20:30 – 22:00 – 23:30 – 00:00 – 01:30.

Da Romaria: 13:00 – 18:00 – 19:00 – 21:00 – 22:30 – 23:00 – 00:30 – 01:00 – 02:30. Se necessário haverá mais horários.

Sábado 25/02/17:

De SAP: às 07:30- 09:00 – 10:30 – 11:30 – 13:00 – 15:00 – 16:30 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00, conforme a demanda.

Da Romaria: às 07:00 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00, conforme a demanda.

Domingo 26/02/17.

De SAP: às 07:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 15:00.

Da Romaria: às 06:00- 09:00 – 10:00 – 13:00- 14:00- 15:00 – 16:00 – 17:00.

De Ribeirão: às 08:00 horas. Da Romaria para Ribeirão às 17:00 horas.

Da Catanduva Grande: às 08:30. Da Romaria para Catanduva: às 16:00 horas.

Da Lagoa: às 08:00 horas. Da Romaria para Lagoa: às 17:00 horas.

Das localidades de Caraá até a Romaria: Fraga passando por Pedra Branca e Vila Nova: 07:00 e 12h30min. Da Romaria ao Fraga passando por Pedra Branca e Vila Nova: às 11:30 e 17:00.