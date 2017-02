Mendigos continuam na praça da Boa Viagem

Tem sido observada com certa frequência, a presença de mendigos na praça da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Mesmo que em menor número, do que nos períodos anteriores, eles lá estão, e há gente que fica temerosa em passar pela bela praça, recentemente revitalizada, com medo de abordagens.

A reportagem esteve no local, e conforme a responsável que foi designada com a finalidade de persuadir os indivíduos a deixarem o local, eles nunca deixaram a praça, e alguns são naturais do próprio município.

No período de verão eles migram para as praias, mas encerrado o veraneio, terminam retornando e ocupando o mesmo local.

O Coordenador da Cidade, da Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança, Israel Malta, afirma que a grama da praça, que está bastante crescida, deverá ser cortada nos próximos dias. Porém, existe um cronograma de limpeza desses locais, e a da Boa Viagem é uma das próximas.

Já a Secretária da Cultura, Turismo e Esportes, Eliana Rodrigues da Cunha, confirma a presença de uma servidora municipal, que é formada em Pedagogia e que trabalha até às 14 horas, realizando a limpeza do local, inclusive dos banheiros, fornecendo também as informações necessárias aos que chegam à cidade. No período da tarde, trabalha outra servidora para zelar pela limpeza e harmonia do local. No momento trabalha-se também com a licitação para a troca das atuais lixeiras existentes na praça.

O grupo de Artesanato Arte na Fonte, deixou o local onde comercializava seus produtos, por questões de natureza pessoal, já que eram poucas as artesãs, sendo que algumas estão com problemas de saúde na família, e as restantes preferem se dedicar mais ao lar, mas continuando com o trabalho artesanal. De qualquer forma, o grupo está localizado em uma sala na Avenida Paulo Maciel de Moraes, próximo à Sorveteria Eisberg.

A expectativa é de que a situação se normalize, para que a bela praça da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, idealizada pelo Pe. José Afonso e que se assemelha a um cálice, volte a ser frequentada com tranquilidade pelas famílias, notadamente nos finais de semana.