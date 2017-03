Massulo solicita abrigo de ônibus para bairro Cohab

Atendendo a inúmeras solicitações de moradores do Bairro Cohab, em Santo Antônio da Patrulha, o vereador Rodrigo Massulo protocolou junto a Câmara de Vereadores, Pedido de Providência ao Prefeito, para que seja colocado uma parada de ônibus, atendendo as necessidades de quem utiliza deste transporte.

O documento de nº 048/2017, pede que, através do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, seja instalado um abrigo de ônibus, com acentos, no ponto de embarque e desembarque do transporte municipal, situado em frente ao Posto de Saúde da Cohab, na Rua Alcebíades Franco Antunes.

Rodrigo acrescenta que este apelo tem caráter de urgência, visto que os habitantes daquela localidade ficam expostos ao sol e ou desprotegidos em caso de vento e chuva, enquanto aguardam a condução.