Massulo fala sobre cancelamento de projeto imobiliário

Usando a Tribuna da Câmara o Vereador Rodrigo Massulo (PP) se reportou à solicitação de alguns colegas de que seja promovida audiência pública para debater o problema de licenciamento para implantação de loteamentos. Masulo comentou a decisão do diretor da Valbaru em cancelar um investimento imobiliário que estava previsto para ser realizado em Santo Antônio.

Rodrigo esclareceu que o que aconteceu não foi exclusividade da atual administração, nem das anteriores, mas fruto da falta de atualização da legislação sobre a questão imobiliária.

“Não critiquei o governo Daiçon por conta do que aconteceu, nem o do Paulo Bier e do Zezo porque não é culpa deles e sim do sistema impregnado no setor de engenharia e arquitetura. Também não é culpa dos técnicos. Mas é da Câmara e dos prefeitos que não modernizaram as leis, parando no tempo.”

Ele também rebateu as críticas que sofreu nas redes sociais, qualificando-o, inclusive, como demagogo e de que estaria fazendo política em cima do que estava ocorrendo. Frisou que o que está fazendo é com o intuito de defender a comunidade.

Destacou que conversou esta semana com o arquiteto Luiz Antônio Camargo que esclareceu que não foi a questão do prazo que provocou o cancelamento, mas sim os excessos para a regulamentação de todo o processo. E arrematou: “A verdade é uma só: o Batista cansou!”.