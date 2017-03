Marlon encaminha pedidos em Brasília

Em Santo Antônio da Patrulha, Marlon Rafaelli representou o Deputado Fixinha e o Diretor do Badesul, Mano Changes, em audiência com o prefeito municipal, tratando de assuntos a serem solicitados ao apoio parlamentar, fazendo encaminhamentos em Brasília, a pedido de Daiçon Maciel da Silva, juntamente com os vereadores da bancada do Partido Progressista.

Como resultado desse encontro, durante a semana passada, Marlon Rafaelli esteve na capital federal, e junto com a Senadora Ana Amélia Lemos, entregou solicitação de um pedido de emenda parlamentar, na ordem de R$ 200.000,00 para a reforma do Posto de Saúde Central local.

No Ministério da Agricultura, junto com o chefe da ASPAR (Assessoria Parlamentar), foram solicitados recursos para a aquisição de uma Patrulha Agrícola (trator todo equipado) para beneficiar os pequenos agricultores do município.

No Ministério da Saúde, junto com o chefe de Gabinete Paulo Rebello, fez muitos encaminhamentos relacionados às áreas da saúde, em especial a solicitação de aportes de recursos do Governo Federal, para a aquisição de uma ambulância, em virtude do grande número de pacientes que necessitam de deslocamento com urgência.