Margane, a soberana do Reinado da Alegria

Aquela que será a Rainha da Alegria no carnaval deste ano, garante que esse será o melhor evento dos últimos anos.

Margane Gomes, 21 anos, e que cursa Veterinária, quer um Carnaval para ficar na história. Ardorosa defensora da ideia de que o patrulhense precisa valorizar o que é nosso, a jovem que aprecia carnaval desde os três anos de idade, destaca que esse, é o único carnaval de salão da região e que por isso mesmo precisa ser apoiado pela comunidade.

“O nosso, é um carnaval diferente, onde a gente vai, encontra os familiares e os amigos”, afirma a rainha, “coisa que não se vê com tanta frequência.”

Margane frisa que todo o trabalho de preparação para o carnaval do Centro Clube, tem na diretoria o grande fator apoiador.

E foi debatendo a melhor forma de atrair o folião que diretoria, ditadores e rainhas decidiram inovar: cada grupo de dez pessoas haverá desconto especial no ingresso. Ela entende que é uma boa maneira de incentivar quem gosta de carnaval, mas que esbarra no fator financeiro. No entanto, há aqueles que deixam de viajar porque sabem que vão participar de um carnaval que, além de tradicional, representa tudo de bom que gostariam de ter nesse tempo de muita festa.

“As marchinhas que sempre marcam o carnaval, são saudadas com alegria pelos foliões e isso a gente encontra no nosso carnaval de salão”.

FANTASIA

Fiel à sua determinação de procurar sempre valorizar o que é da terra, Margane tem, no costureiro Claiton Gil, um excelente profissional que a ajudou a criar as fantasias e tem sido quem as produz. “Estou seguindo o tema do clube para este ano, que é a valorização da fauna e é isso que minhas fantasias procurarão demonstrar: a diversidade da fauna e da flora.”

E quando minhas fantasias estiverem prontas – arremata – quero ter o orgulho de dizer que foram confeccionadas aqui.

CONVITE

Ao celebrar a magia do carnaval patrulhense, destacando que ele é maravilhoso, a soberana da folia faz um convite a todos para que se integrem aos festejos no Centro Clube. “Você vai sentir o ambiente, o clima, a energia e irá ficar contagiado pelo nosso carnaval”, garante a bela rainha que assegura: “Vou fazer de tudo para que todos se divirtam, esquecendo os problemas do dia a dia, para pular até o amanhecer. E as crianças, também estão convidadas: pulem e se divirtam bastante, porque elas estarão fazendo aquilo que mais gostam: brincar.”