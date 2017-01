Mano Changes visita Prefeito

O diretor do Badesul e suplente de deputado federal Mano Changes, esteve em visita ao prefeito na tarde de sexta-feira, 20. Na oportunidade esteve acompanhado dos vereadores Rodrigo Massulo e Valtair Andrade (Pelado) e de Marlon Rafaelli.

Mano reforçou sua intenção de liberar 2 milhões de reais, via Badesul, para a compra de máquinas. Essa oferta já havia sido feita ao ex-prefeito Paulo Bier, que conforme o parlamentar, sugeriu que Daiçon fosse ouvido sobre essa intenção.

Daiçon agradeceu o pedido, afirmando que vai aceitar o convite, mas que primeiro fará pequenos ajustes no tipo de maquinário necessário para o Parque Rodoviário Municipal.

Ao mesmo tempo, Mano Changes se colocou à inteira disposição do novo prefeito, “independente de siglas partidárias”, conforme suas palavras, para ajudar no desenvolvimento do município. Uma sugestão que ele reforçou ao prefeito, é a da implantação de uma incubadora tecnológica no município. Daiçon se disse sensibilizado com a oferta daquele suplente de parlamentar, que poderá assumir a titularidade na Câmara dos Deputados, dependendo do desdobramento do atual momento da política nacional. Marlon, nesse caso, deverá acompanhar o novo parlamentar em seu gabinete na capital federal, conforme o próprio ex-vereador afirmou.