Mais informações sobre morte em Portão II

A Perícia concluiu à zero hora e trinta minutos de hoje o levantamento do local onde um homem, identificado como sendo Vinicius Alminhana Martins (42) foi morto com uma facada e um tiro, aparentemente quando teria reagido a uma tentativa de assalto. Outra versão dá conta de que teria havido uma discussão entre a vítima e os dois supostos assaltantes. Um dos indivíduos foi ferido com um golpe de facão em uma das pernas. A mãe de Vinícius, uma senhora de 75 anos, foi ferida superficialmente num dos pulsos, na tentativa de defender o filho. Ela foi levada pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio, sendo medicada e liberada já que não corre nenhum risco, segundo o Hospital. Os indivíduos fugiram sem levar nada. A Brigada Militar e a Polícia Civil isolaram o local até a chegada da Perícia. A Brigada realiza buscas, mas até agora ninguém foi preso. Também não está devidamente esclarecido como o crime aconteceu, o que caberá à Seção de Investigações da DP de Santo Antônio da Patrulha. O local do crime é o km 61 na ERS 030, em Portão II.