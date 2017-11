Mais de 80 casas destelhadas por temporal na tarde de hoje em Santo Antônio

Aproximadamente oitenta casas, a maioria no meio rural, foram atingidas pelo temporal de chuva e granizo que se abateu na tarde de hoje (21), pouco depois das duas horas da tarde.

A localidade mais atingida foi a Vila Ilha da Agasa, onde o granizo atingiu telhados, danificando móveis em virtude da forte chuva que caiu em seguida. A Escola Infantil Ilha Encantada, onde mais de 20 crianças estavam sendo atendidas, também foram destelhadas e o atendimento naquele local está temporariamente suspenso. Em Monjolo, Arroio do Cartucho, Ribeirão, Içara do Montenegro e outros locais, também houve destelhamentos. Não há vítimas, conforme informação há instantes da Defesa Civil de Santo Antônio da Patrulha. Os bombeiros e a Defesa Civil providenciaram lonas que foram levadas aos locais, mas houve grande apoio popular ajudando vizinhos e até mesmo pessoas desconhecidas. Os Jipeiros também se mobilizaram para a ajuda, o mesmo acontecendo por parte da Secretaria de Obras do município. Em vários casos, os donos das casas atingidas providenciaram no reparo necessário.

A foto foi feita hoje à tarde na Agasa documentando ajuda de moradores a duas casas atingidas. Apoio da Igreja Assembleia de Deus.

Texto e foto: Hermogenes Silveira/Folha Patrulhense/Grupo 2M