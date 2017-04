Mais de 120 carros no 1º encontro “Das Antigas”

Cerca de 120 veículos no 1º Encontro Mensal de Carros Antigos de SAP

O domingo de sol foi um cenário perfeito para receber os amantes dos carros antigos em Santo Antônio da Patrulha. O evento organizado pelo “Das Antigas – Auto Clube”, com apoio da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes reuniu mais de 120 veículos no parque Caetano Tedesco.

Muita gente aproveitou para ver de perto e posar para fotos junto às raridades. Carros com mais de 20 anos foram estacionados no pátio do ginásio desde às 9h, vindos de diversos municípios vizinhos. Além da atração principal, “os antigos”, o público aproveitou a música, artesanato, chopp e comida disponíveis no local.

De acordo com Pedro Soares, um dos organizadores do evento, a ideia é realizar o encontro em Santo Antônio periodicamente, a cada dois meses, como ocorrem em outras cidades da região. A próxima data programada é 25 de junho.