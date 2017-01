Gostaria de te dizer tantas coisas que não foram ditas…

Beijos que não foram dados…

Abraços perdidos através do tempo…

Tantas lembranças… e nenhuma delas consegue suprir a tua ausência!!!

Ainda tenho a impressão de que preciso fazer coisas pra você, como arrumar remédios na sexta-feira, comprar remédios, te levar nas consultas médicas e etc. E os pensamentos sobre você, das conversas, dos desabafos, dos lugares, tudo lembra você! De repente me lembro que partiu, que não está mais aqui! Sei que estás num lugar melhor, muito melhor… sem dor, sem sofrimento e na paz eterna!

Poucas pessoas foram ou fizeram o que você fez! Tua dedicação e amor ao próximo nunca foi explicado ou sentido! Claro que errou, todos nós erramos! Mas a tua dedicação e amor a Deus foi maior que tudo!

Muitas foram as dificuldades e complicações com a saúde, mas enfrentou tudo com a graça e o poder de Deus! Sua dedicação à família, ao próximo e a caridade justificam este milagre!

Diante de tudo isso… Mãe… não posso sofrer! Quero apenas agradecer pela oportunidade de ter sido sua filha! De ter recebido muito amor e carinho de ti! De ser quem sou, pois continuarei seguindo os teus ensinamentos e o teu exemplo!

Muitos lembram e falam em ti, todos tem uma boa lembrança tua, um bom conselho ou algo que receberam de ti! Desta forma, isto justifica a tua existência!

Mãe… fará muita falta aqui!

Amor eterno!

Das tuas filhas: Neura, Gorete e Gisela.