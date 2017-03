Lideranças patrulhenses buscam ampliar oportunidade de emprego em SAP

Com o objetivo de aumentar o número de vagas de emprego em Santo Antônio, lideranças patrulhenses estiveram no dia 24 de março, na Sala do Investidor, instalada na SDECT – Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

O vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz e a secretária do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Ana Cristina Ramos Cardoso foram recebidos pelo secretário Fábio Branco. Também participaram da reunião o coordenador da Agência de Desenvolvimento Social FGTAS Litoral Norte, Julio Pereira Anelo, o coordenador da IMO (Intermediação de Mão de Obra) FGTAS – Ademilson Arruda e o diretor da SDECT, Adriano Boff.

Na ocasião eles puderam conhecer novas linhas de créditos ofertadas às empresas e indústrias que queiram se instalar em Santo Antônio da Patrulha. Branco explicou que os percentuais podem variar de acordo com o município, e destacou que para Santo Antônio as linhas de crédito oferecidas são as melhores do Estado.

A SDECT se colocou a disposição para vir, com suas equipes ao município e ministrar palestra, bem como, repassar toda a orientação sobre a adequação de empresas e indústrias interessadas nesses recursos, seja para instalação ou ampliação.

A secretária voltou otimista do encontro, avaliando positivamente esta ligação que o SINE faz junto à SDECT.