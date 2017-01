Laurinha quer um carnaval inesquecível para a criançada

O carnaval infantil sempre se destaca por ser tratar de momentos de pura alegria para as crianças, pelo fato delas participarem daquilo de que mais gostam: brincar.

Pois é com esse objetivo que a rainha infantil do Carnaval do Centro Clube, Laura Assis da Cunha, 10 anos, esteve na redação da FOLHA PATRULHENSE, ao lado da mãe, Carmem Assis para falar sobre os preparativos do infantil que vai acontecer nas tardes de 25 a 27 de fevereiro. Aliás, nessa última tarde, juntamente com o também já tradicional Baile da Terceira Idade.

Laurinha está muito empolgada. A bonita loirinha quer ver a criançada se divertindo muito nas tardes do infantil. Com a fantasia inspirada no tema do carnaval deste ano, confeccionada por Rossana Vargas, e com a coreografia ensaiada por Robson, da Bio Ativa, Laura quer sambar, aproveitando todo o tempo para comandar a folia infantil, já que vai praticar uma das atividades de que mais gosta: dançar, uma vez que participa da Invernada Mirim do CTG Cel. Chico Borges. “Quando aconteceu o Festmirim em Santa Maria, as crianças vibraram muito”, conta Carmem, orgulhosa pelo bom desempenho que a filha está tendo na dança.

Aprovada para o 5º Ano do Instituto Estadual de Educação Santo Antônio, a menina já tem um sonho: quer ser Nefrologista, inspirada no bom trabalho de sua médica, especializada nesse ramo da Medicina.

Por fim, ela convida as crianças para que participem e vibrem muito no nosso carnaval do Centro Clube. Com certeza, todos vão ter momentos inesquecíveis, que irão lembrar quando adultos.