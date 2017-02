Laura comanda a alegria da Terceira Idade

A Terceira Idade vai, mais uma vez, sambar no carnaval do Centro Clube. Será na tarde de segunda-feira (27/02), juntamente com a folia infantil.

E aquelas pessoas que hoje desfrutam de um merecido descanso, estarão se divertindo ao lado de quem agora desponta para a vida, que são as crianças.

A alegria da Melhor Idade terá como soberana Laura Machado Gil Ferri, que pulou, pela primeira vez, quando tinha 17 anos, e no carnaval do mesmo clube. Mas depois que casou, apenas teve participação quando levava crianças. E só voltou a sambar no ano passado, a convite de amigos, quando resolveu ir ao carnaval infantil. E o resultado foi sua escolha na última tarde e por unanimidade, como rainha da Terceira Idade para este ano. “No momento fiquei espantada, não acreditando que era eu, mas em seguida, caí na realidade”, afirma divertida.

FANTASIA

Muito contente com a escolha, Laura já está com sua fantasia bastante adiantada, tendo sido confiada à competência do costureiro Claiton Gil, que foi também quem a desenhou. O estilo da fantasia está baseado no tema do carnaval deste ano, que tem tudo a ver com a natureza brasileira.

ONTEM E HOJE

Traçando um paralelo sobre o carnaval do passado e o de hoje, Laura recorda que naquela época, o carnaval reunia muitas famílias. “Hoje tudo mudou e o jovem forma seus blocos ou vai sozinho, sem a necessidade de um acompanhante como era naquele tempo”, relembra.

SUGESTÃO

E sobre a união dos carnavais infantis e da Terceira Idade, ela sugere algo que, como disse, não é apenas pensamento seu, mas de mais gente: o Clube bem que poderia definir horário para as crianças e após, para os adultos. Algo que poderia ser estudado pela diretoria.

Por fim, Laura convida aos que já estão na Feliz Idade, para que compareçam ao Centro Clube, na tarde de 27, para se divertirem no nosso carnaval.