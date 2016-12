Lar Oscar Vargas terá festa de Natal nesta sexta-feira

A entrega dos presentes aos idosos do Lar Oscar Vargas, na campanha de Natal organizada por Ane Ramos e Gui Vargas em parceria com o Rotaract, será amanhã, 23, a partir das 17h.

A ideia do projeto foi beneficiar o único lar de idosos que não é particular na cidade, apadrinhando-os e recolhendo os presentes que eles desejavam ganhar no Natal.

A organização do evento está sendo feita pelos voluntários do Rotaract. Interessados em ajudar com salgadinhos, doces ou atrações devem entrar em contato através da página do Rotaract no Facebook. Doações podem ser entregues aos voluntários do Rotaract, com o Gui Vargas, na casa do Dr. Nicanor, ou com Ane Ramos, na Rua Bahia, 07 (em frente à loja Edinho Motos), na Av. Porto Emerim.