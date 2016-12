Katiane vai representar Santo Antônio no Miss Rio Grande do Sul

Uma bela modelo estará representando Santo Antônio no Miss Rio Grande do Sul. Katiane da Rosa não é patrulhense, mas desde que foi convidada, aceitou de imediato por simpatizar com a cidade que a escolheu. “Estou muito feliz e orgulhosa em representar este município tão querido para nós, gaúchos”, afirma.

Nesta entrevista, ela conta um pouco sobre sua vida e os projetos para o futuro.

Entrevista

1. Como foi a indicação para que representes Santo Antônio?

Fui convidada por um dos coordenadores do concurso para representar a cidade, como sempre gostei de Santo Antônio da Patrulha, e tenho um carinho muito grande pela cidade, aceitei de imediato.

2. Já disputaste, ou tens outros títulos?

Já participei de alguns concursos durante a minha trajetória, fui Miss Simpatia com 5 anos de idade e agora espero trazer um título relevante para minha carreira.

3. Idade? 22 anos

4. Estudas onde? Estudo arquitetura e urbanismo na Unisinos em São Leopoldo e atualmente estou no 5° semestre.

5. Quanto ao futuro, o que pretendes ser?

Pretendo continuar meus estudos e conciliar com os trabalhos de modelo, também me focar mais em projetos sociais, independente do resultado do concurso.

6. Qual a tua impressão sobre Santo Antônio?

Adoro as delícias gastronômicas da cidade, sou devota de Santo Antônio, então também gosto muito do oratório, entre outras atrações, gosto das casas da Borges de Medeiros, são uma graciosidade.

7. O que mais te chama a atenção no município que representas?

Acho que a receptividade dos patrulhenses comigo, mesmo não sendo natural da cidade. Fui muito bem recebida, e fico muito orgulhosa em poder representar um lugar de pessoas tão queridas.

8. Os jovens despertam hoje, para a realidade do seu País. Qual a tua avaliação sobre os movimentos envolvendo também a Juventude buscando tornar este, um País melhor para todos nós?

Hoje vivemos um momento delicado na realidade do nosso país, creio que não é de hoje que nós jovens notamos quantas coisas estão erradas em nossa sociedade, em nossa política e no Brasil como um todo, por mais que não consigamos mudar tudo que queremos, temos que continuar lutando pelos nossos direitos e pelo melhor para nosso país, valorizando a honestidade e garra da maioria das pessoas que constituem a nossa população.

9. Qual tua opinião sobre o Miss Rio Grande do Sul?

Um concurso maravilhoso, que visa mostrar muito além da beleza da mulher gaúcha, como também sua inteligência, atitudes, personalidade e valores morais.

10. O que mais gostarias de acrescentar?

Gostaria de agradecer a oportunidade e pedir a torcida dos patrulhenses para que consigamos chegar o mais longe possível e divulgar mais o município para todo Estado.