Jovem sofre grave acidente com moto em Barro Vermelho

No começo da noite de hoje, cerca de 19 horas, um motociclista foi vítima de um acidente de trânsito na estrada da Pedreira São Joaquim, em Barro Vermelho. Segundo foi apurado, o acidente envolveu a moto pilotada por Fábio Flor Dias (23) e um outro veículo em meio à forte chuva que caia naquele horário. Em estado gravíssimo ele foi removido ao Hospital Santo Antônio com fratura exposta na perna direita do joelho para baixo. Em seguida foi procedida sua remoção ao Hospital de Capão da Canoa. O Samu atendeu a ocorrência.