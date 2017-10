Jovem morre em acidente na freeway e três passageiros ficam feridos

Um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada de hoje na freeway resultou na morte do motorista e ferimentos em outros três passageiros, um dos quais, uma jovem, estando em estado grave. O fato, conforme boletim da PRF registrado no Plantão Permanente da DP de Santo Antônio da Patrulha, ocorreu no km 18 da auto-estrada no sentido Litoral-Porto Alegre, quando o motorista do veículo em que estavam os quatro jovens, perdeu o controle do carro, havendo uma saída de pista e colisão contra obstáculo à margem da rodovia. O motorista, identificado como Cassiano Silveira, morreu no local e outros três tripulantes, duas jovens e um rapaz, foram conduzidos ao Hospital de Osório e ao Cristo Redentor. Uma das jovens está em estado grave. O acidente ocorreu por volta das quatro horas da madrugada de hoje (07/10). A vítima fatal era conhecida pelo apelido de “Ribeirão”. A reportagem conseguiu apurar até o momento apenas o primeiro nome dos três feridos: Josenildo, Morgana e Litiane. Não temos informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PRF e a equipe da Concepa atenderam a ocorrência.

Na foto a vítima fatal e o estado em que ficou o veículo.