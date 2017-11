Joelson Oliveira lança Rua Deserta

O escritor e advogado patrulhense Joelson Machado de Oliveira está se revelando um ótimo escritor. Já tendo lançado outras publicações, agora ele nos apresenta “Rua Deserta”. Conforme ele próprio afirma: “é um livro que traz sentimento, humor, terno e picante. Um livro que deve ir para a sua cabeça e hospedar-se na sua estante”.

Com uma linguagem bem ao gosto do leitor, Rua Deserta deverá cair no gosto dos que apreciam uma boa obra.

Conforme declara a escritora e jornalista Márcia Guimarães: “Rua Deserta é uma viagem impregnada de ternura, um retorno delicado ao riso e a dor, à reconstituição de pequenas vidas, insignificantes e corriqueiras, as quais Joelson empresta uma grandeza heroica de Odisseias.”

Luiz Nicanor, na coluna do Grêmio Literário Patrulhense, publicada por este Jornal ao se reportar ao primeiro Romance de Joelson, Remoendo Sonhos, disse que o escritor “chegou marcando território, demonstrando o quanto tem de talento e maturidade, com técnica, dando ao leitor o prazer de acompanhar um texto com a maestria da estrutura frasal”.

Agora, com Rua Deserta “foca uma lente cinematográfica numa Vila Comunitária de Santo Antônio da Patrulha, com seus conflitos do cotidiano, a análise de tipos, até se fixar num conflito maior, que vem a ser a tônica forte da trama.”

Joelson Oliveira estará lançando seu mais recente romance com sessão de autógrafos no próximo domingo (12), às 16 horas, na Feira do Livro de Santo Antônio, no Parque Caetano Tedesco.