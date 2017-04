Itapuí completa 50 anos de reestruturação

A Rádio Itapuí AM de Santo Antônio da Patrulha está completando nesse dia 02 de abril, 50 anos de reorganização administrativa. Em 1967, um grupo formado pelo antigo CODESAP (Conselho para o Desenvolvimento de Santo Antônio da Patrulha) adquiriu a emissora das mãos do sr. Antônio Gomes Ferreira (Antônio Padeiro), sendo em seguida iniciada reestruturação da emissora. Hoje ela é dirigida por Nelcy Adão de Souza, proprietário da mesma. A emissora, graças à Internet, pode ser hoje sintonizada em qualquer parte do mundo.