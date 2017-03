Um incêndio ocorrido na manhã de hoje, 31, na fabrica de calçados RR Shoes, localizada no Parque da Guarda, que a princípio teve início no almoxarifado da empresa. A fumaça era vista de vários pontos da cidade.

O Corpo de Bombeiros local foi acionado para conter as chamas, mas com a grande proporção foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros de Osório.

Segundo informações obtidas até o momento, ninguém ficou ferido.