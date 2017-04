Incêndio destrói um dos pavilhões da RR Shoes

Um incêndio ocorrido em uma das dependências de um dos pavilhões da empresa calçadista RR Shoes, localizada no Parque da Guarda, Santo Antônio da Patrulha destruiu totalmente um dos pavilhões onde estavam depositados cerca de 400 mil pares de calçados. Os mais de 500 funcionários da fábrica de Santo Antônio da Patrulha se uniram no combate às chamas, com todos, de maneira desesperada, tentando controlar ao fogo. Grossos rolos de fumaça se elevaram sobre o grande conjunto de prédios da empresa e as pessoas tiveram que utilizar máscaras para não inalarem o produto tóxico. O proprietário do grupo, Ramon Rabelo, estava bastante abatido, com a extensão da tragédia, sendo consolado pelos pais e funcionários que também estavam no local. O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio com o apoio dos Bombeiros de Osório, continua no local, agora na Operação Rescaldo. A empresa possui Brigada própria de Combate ao Fogo, que foi quem primeiro iniciou o combate ao fogo. A morte de um dos contadores da empresa, Cláudio Azambuja de Andrade, quando estava sendo levado ao Hospital, provavelmente por um infarto, está sendo muito lamentada por todos os componentes da empresa. É provável que a emoção que ele teve ao se deparar com o ocorrido, tenha provocado o infarto. Não houve feridos no incêndio. O Samu está no local para dar atendimento a quem necessitar e a Brigada Militar apoia os Bombeiros no isolamento para a realização da Perícia após o total controle do fogo. Dezenas de mensagens de solidariedade para com a empresa estão sendo postadas nas redes sociais pelo ocorrido. Em Santo Antônio a empresa tem 505 funcionários.

COMUNICADO

A Empresa distribuiu no começo desta tarde, o seguinte comunicado:

Informação Importante:

Devido ao incêndio ocorrido hoje pela manhã, pedimos a compreensão de todos, não houveram feridos e a empresa foi evacuada. Informamos que durante a tarde permaneceremos fechados.

Obrigada pela compreensão de nossos colaboradores, funcionários e fornecedores.

Pedimos que compartilhem esse post oficial para o conhecimento de todos.

A EMPRESA

Criada em 16 de março de 2007, a RR Shoes completa neste mês, 10 anos de história. Para o ramo calçadista a empresa é consideradajovem, já para os clientes do varejo a RR Shoes, hoje detentora da marca VIA UNO, é considerada uma das principais empresas de calçados do Brasil. A matriz da empresa está sediada em Santo Antônio da Patrulha – RS, e possui também unidades fabris em Teutônia-RS e Caraá-RS, onde possui aproximadamente 950 colaboradores diretos.

Criando em torno de 1.000 vagas indiretas, a empresa produz uma média de 11.000 pares de sapato dia, sendo 220.000 pares de sapato mês, atendendo ao mercado brasileiro, América Latina e Estados Unidos.