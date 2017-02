Idosa encontrada morta na Cidade Baixa

Uma senhora com mais de sessenta anos de idade, foi encontrada morta no final da manhã de terça-feira (07/02), no local em que morava, na Rua Francisco J. Lopes, Cidade Baixa. A Brigada Militar isolou o local para a perícia, sendo o corpo removido para o PML de Osório. Segundo a Polícia, aparentemente ela morreu de causas naturais.