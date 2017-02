Homicídio: Homem morto com vários disparos na Cohab

Um homem foi morto na madrugada de hoje com vários disparos de arma de fogo no bairro Cohab. Conforme a Brigada Militar, Daniel de Fraga Elias (36), foi alvejado na Rua São Manoel, morrendo na hora. Local isolado pela Brigada Militar que aguarda a Perícia. Aglomeração de pessoas no local. Polícia Civil investiga a motivação do crime.