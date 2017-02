Homicídio: homem foi executado no pátio de casa

O homicídio praticado na madrugada de hoje (03/02) e já veiculado por esta página, ocorreu no pátio da casa onde a vítima morava na Rua São Manoel, Bairro Cohab. Conforme a Brigada Militar apurou no local, a esposa da vítima teria ouvido gritos e após, disparos. Ao abrir a janela deparou-se com o marido, identificado como sendo Daniel de Fraga Elias (36) atingido na cabeça e abdome por vários tiros. A morte teve características de execução. O local foi isolado pela BM. A Polícia Civil efetuou o levantamento estando agora apurando a motivação para o crime. A Perícia esteve no local e o corpo já foi removido para o PML em Osório.