Homem morto com disparos de metralhadora

Um homem foi morto na noite passada (29/05), na Rua Marechal Rondon, esquina com a Rua Padre José Rezende de Novaes, nº 556, por volta de 23h15min por dois indivíduos que chegaram efetuando disparos de metralhadora por todos os lados. Pedro Ramon da Silva Conceição (20) morreu sentado no sofá da sala, tendo consigo uma criança de cerca de 4 anos que também foi atingida, sendo removida em estado gravíssimo ao Hospital Santo Antônio. Um veículo Fiat que estava nas proximidades ficou crivado de balas. A Brigada e a Polícia Civil estão no local. Há muita gente no local.