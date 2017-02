Homem executado por cerca de 12 tiros na Vila Cohab

Um homem foi executado com cerca de 12 disparos de armas de fogo, na madrugada de sexta-feira (03/02), na Vila Cohab. O fato ocorreu por volta de 04:00 horas, da madrugada, quando indivíduos até agora não identificados pela Polícia, chegaram na casa, localizada na Rua São Manoel, e teriam chamado Daniel de Fraga Elias, o Papito (36). Quando ele abriu a porta, saindo para a rua, foi executado com armas, de pelo menos dois calibres, caindo de bruços e morrendo no local. Os disparos atingiram a cabeça e as costas de Papito.

A Brigada Militar foi chamada, bem como a Polícia Civil, tendo sido feito o isolamento para o levantamento do IGP (Instituto Geral de Perícias).

“É mais uma vítima da violência e do tráfico de drogas”, disse o delegado Valdernei Tonete, que esteve na redação da Folha Patrulhense.

Cápsulas de projéteis de pistolas .40 e 9 mm (esta última de alto poder destrutivo e de uso restrito), foram recolhidas pela Polícia para análise. Para confrontar com os projéteis alojados no corpo da vítima, foram de fato, das armas daquele calibre.

Ainda segundo aquele policial, a vítima tinha passagens por tráfico. Na investigação que começou logo após a prática do crime, a Polícia deverá apurar as reais causas que motivaram o homicídio.