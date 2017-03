Hemocentro hoje em Santo Antônio

Hoje, quinta-feira, a unidade móvel do Hemocentro estará em Santo Antônio da Patrulha, em frente à praça da Nossa Senhora da Boa Viagem, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, fazendo coleta de sangue. A diretora da Secretaria Municipal da Saúde, Cláudia Luiz, que coordena as campanhas, diz que serão distribuídas 60 senhas para atendimento pela manhã e 70 para à tarde. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal da Saúde.

Para doar sangue é preciso estar atento aos seguintes critérios: estar em boas condições de saúde, levar documento oficial de identidade com foto; ter idade entre 16 e 68 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, pesar 50 Kg ou mais, não estar em jejum, mas com alimentação não gordurosa, ter dormido pelo menos 6 horas, antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas, anteriores à doação.

Impedimentos Temporários: gripe ou febre, gravidez, 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana, tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses, exposição à situação de risco para a AIDS (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas). Impedimentos Definitivos: Doença de Chagas ou Malária, hepatite após os 10 anos de idade, ser portador dos vírus HIV (Aids), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B), HTLV, uso de drogas injetáveis.