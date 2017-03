Grupo Teatral patrulhense se destaca em Porto Alegre

O Teatro Ateliê, grupo que nasceu em Santo Antônio da Patrulha em 1998, com o nome de Grupo Teatral Atuadores Pur’arte. No ano de 2016, completaram-se 18 anos de trabalho, com o Grupo sendo rebatizado. Em 2007, a sede foi transferida para Porto Alegre.

Uma de suas mais recentes produções, chamada Andarilho, espetáculo de Teatro infantojuvenil, conquistou no último ano, o Prêmio Tibicuera como melhor espetáculo, direção, dramaturgia, ator, atriz e cenografia. Na equipe há vários patrulhenses: Alex Limberger – diretor, Lú Endress – dramaturga, Germano Reis – diretor musical e Valquíria Cardoso – atriz e produtora.

Entre os dias 1º e 16 de abril, o Grupo Teatral fará apresentações aos sábados e domingos, às 15h, no Centro Municipal de Cultura, na Av. Érico Veríssimo, 307, em Porto Alegre, para que os conterrâneos da terrinha possam prestigiar o trabalho.