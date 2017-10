O Grupo Semeando, em parceria com a Igreja Matriz, realizou mais um retiro, na Escola Agrícola João Marques de Moraes, com a participação de 39 jovens. O recesso iniciou na última sexta-feira (13), com intensas atividades durante todo o final de semana. No final da tarde de domingo (15), foram recebidos com uma missa especial na Igreja Matriz, celebrada pelo Pe. Ozeias Vieira.