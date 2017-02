Grave acidente na 474

Um grave acidente de trânsito aconteceu na manhã de hoje (27/02) na ERS 474, km 4, por volta de 7h15min, próximo à Rua Capitão José Machado da Silva, envolvendo dois veículos, um deles, um Gol, dirigido por Eliane Miguelina Puchalkski e outro, um Palio, conduzido por Edi dos Santos Muniz.

Ao que consta, a motorista do Gol tentou evitar o atropelamento de um ciclista idoso na rodovia, batendo de frente no Palio. Os motoristas ficaram feridos, bem como uma mulher, grávida de cinco meses e uma menina de 10 anos, que estavam com Eliane, sendo socorridos pelo SAMU e EGR e que estão sendo atendidos neste momento no Hospital Santo Antônio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência. A Brigada Militar efetuou o controle do trânsito que chegou a ficar interrompido naquele local. Os bombeiros tiveram que efetuar lavagem de pista. Não há maiores informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Na foto, um dos carros envolvidos no acidente da manhã de hoje.