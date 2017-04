Gerente local dos Correios se reúne com vereadores

Em função do requerimento nº 72/2017, de autoria do vereador Rodrigo Massulo, o Gerente local da Agência dos Correios, Marcus Rodrigues, participou de reunião no Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, na tarde de quarta-feira, 05 de abril.

O documento pede para que seja implantado o atendimento integral do sistema de entrega de correspondência no Loteamento Jardim do Valle, situado abaixo do prédio do Fórum, vindo a atender reivindicações dos moradores locais, que alegam que este loteamento não é atendido pela agência, o que causa transtornos aos residentes. Marcus disse que, após um pequeno levantamento feito pelos funcionários dos Correios, concluíram que outros loteamentos também não estão sendo atendidos, como Bela Vista, Pindorama 3, Young, São Rafael, Parque dos Butiás, Morada da Colina, Jardim Europa, Jardim do Vale, Cohab 2, e demais loteamentos recém habitados em vários bairros da cidade. Além disso, a falta de cobertura para algumas áreas da cidade deve-se a ausência de efetivo por parte dos Correios.

Os vereadores também pediram a reabertura das agências distritais que atendem as localidades de Catanduva Grande, Chicolomã, Miraguaia, Pinheirinhos e a expansão da agência do Evaristo, que juntas atendem cerca de dez mil habitantes de Santo Antônio da Patrulha. O Gerente disse que a reabertura destas agências está nas metas dos Correios, pois os serviços prestados por elas têm se mostrado uma fórmula de sucesso, atendendo comunidades mais afastadas dos centros das cidades.

Massulo afirmou ainda que os vereadores estarão encaminhando em breve, documento direcionado ao gestor nacional dos Correios, solicitando maior efetivo para Santo Antônio da Patrulha. Na reunião, também estavam presentes o Presidente da Câmara, André Selistre e os edis, Manoel Adam, Marcelo Gaúcho, Eronita Andrade e Dirceu Machado.