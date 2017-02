Free Way deve receber 190 mil veículos no retorno do litoral norte entre hoje e quarta-feira

A Triunfo Concepa estima que 190 mil veículos devem deixar o litoral norte gaúcho e praias catarinenses utilizando a Free Way neste início de semana. A previsão é de que 50 mil veículos retornem na segunda-feira (27), 75 mil na terça (28) e 65 mil na quarta (1º). A concessionária orienta que, em razão da previsão de tráfego muito intenso nos três dias, os motoristas se programem e optem por horários alternativos aos de maior fluxo. Confira os melhores horários para pegar a BR-290 em direção a Porto Alegre:

Segunda-feira (27) até 16h

Terça-feira (28) até 10h

Quarta-feira (1º) depois das 14h

No sábado (25), a Free Way registrou recorde histórico de movimentação em um único dia. Mais de 84 mil veículos passaram pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha no sentido capital-litoral. Na sexta (24), outros 65 mil veículos fizeram o mesmo deslocamento. Neste domingo (26), 25 mil automóveis foram à praia, totalizando 174 mil veículos.

Acostamento como faixa adicional

A Triunfo Concepa, em ação conjunta com a PRF, fará a liberação do acostamento como faixa adicional entre os quilômetros 1,5 da Free Way, em Osório, e 26, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral-Porto Alegre, quando necessário. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado, mas apenas neste trecho. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional a velocidade máxima permitida passa a ser de 70 km/h.