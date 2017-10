Folha Patrulhense é destaque na preferência dos leitores

O Jornal FOLHA PATRULHENSE mais uma vez conquistou o troféu como jornal local na preferência dos leitores, obtendo 71% dos votos em pesquisa realizada pela EMBOPPIC, entre 02 e 19 de setembro deste ano.

A pesquisa espontânea foi feita no centro e bairros da cidade e a consulta obedeceu aos seguintes itens: quarenta por cento foram pessoas do sexo masculino e sessenta por cento, mulheres. Faixa etária: 18 a 25 anos 25%; 25 a 39 anos 25%; 39 a 52 anos 25%; 52 a 54 anos 25%. Grau de instrução: 40% Ensino Fundamental, 30% Ensino Médio, 30% Ensino Superior. Renda familiar: 45% 1 salário mínimo, 35% de 1 a 2 salários, 20% de 3 a 5 salários. 30% dos pesquisados são da Classe A, 30% da Classe B e 40% Classe C. 50% dos entrevistados são da cidade e os outros 50% dos bairros.

CUMPRIMENTOS

O prefeito Daiçon Maciel da Silva enviou a seguinte mensagem a todos os ganhadores:

“Sua empresa é vencedora! Acaba de ser premiada pelo reconhecimento que tem em nossa comunidade! Mas, antes disso, você e sua equipe são vencedores, por suas lutas diárias, pelo poder de agregar e multiplicar resultados. Sua grande recompensa é acordar todas as manhãs e não desistir de seus sonhos e com isso, permitir que outros tantos sonhem e realizem.

Quero te cumprimentar pelo destaque merecido. E agradecer a você e a todos que caminham ao teu lado, por fazerem a diferença, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social de Santo Antônio da Patrulha.”

Nós, da FOLHA PATRULHENSE, estamos orgulhosos dessa preferência que, cada vez mais, consolida nossos propósitos de continuar sendo sempre, uma voz a serviço da comunidade.