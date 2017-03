Fogo destrói casa no Vila Rica

Um incêndio destruiu esta noite (21/03) uma casa no Loteamento Vila Rica. Conforme o Sargento Cardoso, do Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram rapidamente uma casa de 85 metros quadrados localizada na Rua Luiz Tomás de Medeiros. No momento não havia ninguém na residência porque o proprietário, Jorge Luiz Nunes dos Santos, ainda segundo os Bombeiros, havia saído pouco antes.

“A família perdeu tudo!”, lamentou o militar, acrescentando que quando os Bombeiros chegaram, nada mais pode ser feito, a não ser controlar o fogo, impedindo que as chamas se alastrassem.

Imediatamente começou a se formar uma corrente de solidariedade liderada por Alessandra Mourah, que disse no seu Facebook ser vizinha da família atingida. “Ajudem, por favor, pessoal! Juntos vamos conseguir tudo novamente para essa família!”, apelou a jovem acrescentando que qualquer ajuda será bem vinda.