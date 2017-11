FGTAS/Sine promove palestra sobre inclusão do jovem no Mercado de Trabalho

A Agência de Desenvolvimento Social Regional da FGTAS, desenvolveu na Escola Municipal Santa Inês o Projeto SINE na Escola com explanação sobre os serviços das Agências, Inclusão do Jovem no Mercado de Trabalho, Estágios e Qualificação Profissional.

O evento contou com a participação do coordenador regional do FGTAS/Sine Julio Anelo Mirim, da coordenadora da agência local Vera Portal e de Charlis Santos, coordenador estadual da FUG.

GREGÓRIA

Esta semana, no dia 14, terça-feira, foi a vez da Escola Estadual Gregória de Mendonça onde foi feita explanação sobre os mesmos tópicos, contando ainda, com a presença do diretor do Mundo Office falando sobre os cursos profissionalizantes ofertados e da importância da capacitação do candidato a emprego.

A ideia destas palestras para os jovens de 9° ano, foi das professoras que fazem estágio na escola Santa Inês, Fernanda Lotlin e Ketlin Ribeiro, que cursam a faculdade de Psicologia no Centro Universitário UNICNEC Facos. Depois de dois meses de tratativas, chegou-se a um consenso da melhor data para a palestra e a repercussão positiva nos motivou a darmos andamento ao projeto”, disse Mirim, salientando: “a grande procura por parte das escolas e de contarmos com mais parceiros nesta jornada, nos incentivou a ministrarmos a segunda palestra de capacitação na escola Gregória de Mendonça”.