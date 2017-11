Festa de Nossa Senhora da Piedade

“Acontece nesse domingo, na Esquina dos Morros”

No próximo domingo (27), acontecerá a 62ª Festa em Honra a Nossa Senhora da Piedade. As festeiras, o Pároco Vilson Schäfer, juntamente com a comunidade de Esquina dos Morros convidam para prestigiá-la.

Festeiras:

Angela Marcia de Castilhos Flor, Angela Cristina Oliveira Machado, Cláudia Helena Castilhos dos Santos e Maria Arlete Machado de Souza

Oração

Nossa Senhora da Piedade intercedei junto a Deus a fim de que tenhamos coragem de lutar sempre por uma comunidade melhor e um mundo mais justo e fraterno e que o verdadeiro amor se faça presente em cada um de nós.

Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Amém!

Programação:

Domingo – 26/11/2017

10h: Missa festiva, logo após procissão;

12h: Churrasco de gado, carneiro e linguiça com saladas diversas;

Logo após: Leilão;

15h: Reunião dançante até às 20 horas com entrada franca.

Animação Grupo Cambona