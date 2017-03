Ferulinho quer fortalecer a economia do Município com investimentos

Na edição desta semana conversamos com o Secretário da Pasta da Gestão, Planejamento e de Governo, Ferúlio José Tedesco. Ele fala sobre suas metas, tais como: estimular o empresário local, especialmente com a implantação do Escritório da Junta Comercial, Industrial e de Serviços; trabalhar na viabilização de incentivos fiscais; revisar o Plano Diretor e a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana; viabilizar a criação do Escritório de Central de Projetos na Secretaria; atrair investimentos em moradia popular; fomentar a parceria para revitalizar a área central do comercio e bancária; desenvolver projeto técnico para a duplicação da RS-030 (zona Urbana), dentre outras metas. Confira a seguir a entrevista:

FOLHA PATRULHENSE: Em que situação o senhor encontrou a Pasta?

FERÚLIO TEDESCO: De inicio, podemos dizer que a Secretaria apresenta inúmeras dificuldades especialmente pelo grande campo de atuação administrativa que é de sua competência, esbarrando na carência seja no aspecto, físico, de pessoal, de equipamentos, no histórico da ausência de planejamento, etc…

Importante é olharmos para frente, não “pessoalizar” o processo, culpando esse ou aquele administrador, e ter uma Secretaria como protagonista, articulada com as demais secretarias para o desenvolvimento do município.

Também é importante dizer, que encontramos em seus servidores a receptividade em fazer com que a mesma funcione bem em equipe, ou seja, ocupando seu lugar como uma secretaria de planejamento de direito e de fato.

FOLHA: Por que a mudança de denominação?

FERULINHO: Esta alteração busca fomentar a integração de todas as secretarias, desenvolvendo um trabalho coletivo e em sintonia e liderado pelo Gabinete do Prefeito e Vice, pautado pelas necessidades da comunidade.

FOLHA: Quais suas principais metas na Pasta?

FERULINHO: Seguir com as metas estabelecidas em nosso Plano de Governo. Estimular o empresário local, especialmente com a implantação do Escritório da Junta Comercial, Industrial e de Serviços, beneficiando inúmeros empreendedores e contadores locais e da região.

Trabalhar na viabilização de incentivos fiscais, fortalecendo as empresas já instaladas e atraindo novas empresas que diversifiquem nossa economia local.

Fazer a revisão do Plano Diretor e a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, através de levantamento técnico.

Viabilizar a criação do Escritório de Central de Projetos na Secretaria, podendo associar parcerias com outras instituições em iniciativas de projetos para captação de recursos, atendendo demandas importantes para nossa sociedade.

Atrair investimentos em moradia popular em beneficio à população carente, através do governo Federal.

Fomentar a parceria para revitalizar a área central do comércio e bancária.

Desenvolver projeto técnico para a duplicação da RS-030 (zona Urbana) e posterior captação de recursos para sua execução, bem como da Rota da Rapadura, beneficiando a economia das localidades do 2º Distrito.

FOLHA: O que julga como prioridade neste momento?

FERULINHO: Neste início de Governo voltamos às atenções especialmente para os seguintes temas:

– Obras do Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal, a fim de viabilizar a operacionalidade do contrato com a Santa Casa de Porto Alegre;

– Fiscalização das obras da Corsan executadas nas ruas do município, através de comissão para este fim;

– Projeto com a Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança, retomando a construção de nichos no Cemitério Municipal.

FOLHA:. Outras considerações que gostaria de fazer?

FERULINHO: Acredito que as demandas aqui elencadas e tantas outras a serem atendidas, exigem um comportamento e comprometimento político e técnico que ultrapassam um mandato de prefeito, partido político, ser situação ou oposição.

Sem dúvida, podemos afirmar que 2017, exigirá sacrifícios para manter o equilíbrio financeiro do município, especialmente devido aos gastos com obras e manutenção do hospital, regularização do modelo do transporte escolar, entre outros, e também por conta do cenário estadual e federal. Não acreditamos em coelho na cartola, como ocorreu em 2016, com a repatriação, por exemplo. A chance de recebermos recursos extras dos governos federal e estadual é remota em 2017. No entanto, estamos muito focados em fazer mais com menos, trabalhando de forma integrada, aproveitando as qualidades de cada servidor, buscando novos investimentos, incentivando os existentes, e elaborando bons projetos para a captação de recursos.